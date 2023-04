Les secrets de anges

Tout au long de notre existence, les anges sont là pour nous aider. Et chacun d'entre eux détient une partie des qualités de l'énergie universelle. Dans ce guide pratique, l'autrice vous propose une découverte du royaume angélique et vous donne l'occasion d'expérimenter de nombreux outils pour être au plus près des anges et développer les qualités angéliques qui sommeillent en vous. En partant à la rencontre de vos anges gardiens et en travaillant avec l'énergie angélique, vous choisirez de développer votre lumière intérieure pour comprendre, aimer, guérir les blessures de votre âme et de votre corps physique