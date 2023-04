Pardonner. Guérir les blessures de sa vie

"Les fragments de vies brisées que j'ai recueillis durant toutes ces années m'ont conduit à une compréhension nouvelle des blessures psychiques et de la guérison. Le pardon pose la question fondamentale de la voie à suivre pour revivre. Qu'est-ce qui guérit vraiment quand on a été gravement offensé, meurtri, trahi, violé ? Dans ces vies blessées, j'ai observé une force destructrice majeure : la haine et le ressentiment envers celui qui nous a fait du mal, une haine qui tue quand on a été blessé. Pour guérir d'un tel mal, il faut utiliser le remède le plus ajusté. Le seul efficace que j'aie trouvé est le pardon. Tout au long de ce livre, je montre la pertinence de sa force psychique et thérapeutique, en même temps que le chemin à faire qu'il représente". G. -N. F. Le pardon, une nouvelle approche de la reconstruction post-traumatique. Un livre qui touche au plus profond de soi.