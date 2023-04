Grimoire d'une cueilleuse

Le grimoire de Françoise Kunstmann vous fait découvrir 150 plantes et fleurs sauvages, bienfaisantes et comestibles. Pour chacune d'elles, une fiche technique, leur histoire, des recettes bien-être (remèdes, onguents) et de cuisine (infusions, soupes, salades), le tout ponctué d'anecdotes. Cette bible végétale, véritable balade au sein de la nature, se lit aussi bien ponctuellement que d'une traite grâce à la plume poétique de l'autrice. Un ouvrage illustré avec des peintures réalisées par la cueilleuse guérisseuse elle-même, qui vous révélera tous les secrets des plantes sauvages.