Wall Street à genoux

Quand James Bond rencontre le Loup de Wall Street Après avoir vécu l'horreur des combats en Afghanistan, Tom Kelcey pose son paquetage à New York. Bien résolu à se défaire des stigmates de la guerre, il entame une prometteuse carrière de trader à Wall Street, dans une prestigieuse salle des marchés. Malgré une experience limitée, il n'est pas le dernier à réaliser de jolis coups sur des marchés hautement spéculatifs. Jusqu'au jour où il s'aventure dans une opération aux profits potentiels colossaux. Sans doute trop belle pour être honnête... Sa vie, comme celle de ses proches, bascule lors d'une soirée glaciale à Brooklyn. De jeune loup à l'avenir radieux, Tom Kelcey devient l'ennemi public numéro un, entraînant avec lui son patron et quelques compagnons d'infortune. Peut-être a-t-il dérangé de puissants intérêts tapis dans l'ombre de la haute finance internationale... Mélant avec brio les univers du trading, de l'espionnage et du grand banditisme, Thomas Veillet signe ici un thriller financier saisissant aux multiples rebondissements. Hautement addictif.