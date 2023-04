The Crossover

Josh Bell et son frère jumeau Jordan sont les stars de leur équipe de basket ball. Ils ont de qui tenir : leur père est un ancien joueur international, qui a arrêté prématurément sa carrière, mais qui demeure "Le Boss" , une star aux états-Unis. Les deux frères sont inséparables et partagent la passion du basket. Josh adore l'anglais et le rap et manie les mots comme personne pour évoquer les moments importants de sa vie. Mais c'est à Jordan qu'Alexia, la nouvelle venue au lycée va s'intéresser. Jordan tombe amoureux et s'éloigne de son frère qui ne se fait pas à cet abandon soudain. Alors qu'il reporte toute son énergie sur le sport, il prend conscience de l'état de santé inquiétant de son père. Tous ses repères sont bouleversés. à mi-chemin entre le slam et le vers libre, Frères est un texte magnifique, délicat, poétique, extrêmement émouvant qui utilise avec finesse les règles du basket pour dire l'importance de la famille, de la loyauté, de l'amour et du libre arbitre. à partir de 13 ans.