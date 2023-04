Métaphysique de l'anthropocène. Tome 1, Nihilisme et totalitarisme

L'ouvrage part de la question de l'Anthropocène pour montrer la nécessité d'élaborer une anthropologie philosophique qui place la négativité au coeur de l'essence de l'homme, et tente sur ces bases de développer une philosophie de l'Histoire fondée sur une dialectique tragique. Il analyse ensuite la Première Guerre mondiale comme événement en lequel se sont déchaînées la négativité humaine et sa puissance de destruction, puis le totalitarisme comme système politique en lequel s'est institutionnalisé ce régime de mobilisation totale pour la destruction totale. Il engage ensuite une généalogie du totalitarisme, pour montrer d'abord que la métaphysique de Platon en élabore le modèle théorique, ensuite que l'Eglise catholique médiévale instaure l'appareil étatique nécessaire pour le mettre en oeuvre. Le destin du christianisme, dans une troublante analogie avec celui du marxisme, s'impose comme archétype de la dialectique tragique, qui est alors analysée en termes métapsychologiques pour la fonder sur la structure psychique de la mélancolie. Un second volume sera directement consacré à la question de la révolution industrielle et du capitalisme.