Je réussis mon PASS. Tous les secrets du Parcours Accès Spécifique Santé, Edition 2023-2024

Tout savoir sur les études de médecine - Parcours Accès Spécifique Santé ou Licence Accès Santé ? - Comment fonctionnent le PASS et la L. AS ? - Quelles sont les différences par rapport au lycée ? - Quelles sont les options en cas d'échec en PASS ? Des conseils pour organiser votre année - Optimisation de la mémoire. - Hygiène de vie et planning de travail. - Organisation du travail en fonction de votre profil d'apprentissage. Des méthodes de travail matière par matière - Les différents types de fiches et leur utilisation. - Des conseils spécifiques à chaque matière - Des méthodes d'entraînement illustrées d'exemples - Boîte à outils : retrouvez 8 fiches détachables en fin d'ouvrage