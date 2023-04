La fabuleuse histoire de l'Antiquité. Des Grandes Pyramides à la chute de l'Empire romain

L'Antiquité a beau être une goutte d'eau à l'échelle de l'évolution de l'humanité (4 000 ans à peine), c'est une goutte d'eau qui a engendré maintes éclaboussures. Des premières pyramides à la chute de Rome, ce livre retrace l'histoire du monde Antique en 100 dates. Au fil de ces événements, vous visiterez les sites les plus remarquables sur tous les continents et vous rencontrerez les savants qui nous ont révélé cette odyssée humaine. Plongez dans ce livre, lisez-le d'une seule traite ou dégustez-le au gré de vos envies, et laissez-vous guider par Laurent Avezou à la découverte de ces civilisations disparues.