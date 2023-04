Soins pour elles

Petit guide de santé du sexe féminin. - Repérez les 4 archétypes féminins qui se déclinent au cours de la vie. - Identifiez les 4 piliers de la santé intime. - Découvrez comment d'autres organes influent sur la santé du vagin. - Repérez l'anatomie et la fonction de notre sexe oubliées des manuels scolaires. - Adoptez une hygiène naturelle, respectueuse de l'écosystème du corps. - Lever les nombreuses croyances sur le cycle menstruel. - Prévenez et soulagez les maux les plus fréquents naturellement : la sécheresse vaginale, les vaginoses bactériennes, les cystites, les mycoses, les infections sexuellement transmissibles telles que le papillomavirus, l'herpès, mais aussi les troubles plus complexes de l'endométriose, des règles, des fibromes, du syndrome des ovaires polykystiques, et la baisse de la libido.