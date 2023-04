Avengers Forever Tome 9

Méphisto a rassemblé les vilains les plus terribles du multivers, et ces Maîtres du Mal massacrent les héros à l'aube des temps, un univers après l'autre ! Mais la curiosité du Fatalis Suprême le pousse, contre les indications de Méphisto, à affronter les Avengers de notre monde. Pendant ce temps, Robbie Reyes, alias Ghost Rider, se trouve piégé dans un monde où le terrible Crâne Noir règne en maître. Et à l'aube des temps, le secret de la naissance de Thor est enfin dévoilé ! Nous poursuivons l'accélération de la réédition en albums de l'incroyable saga Avengers de Jason Aaron (The Mighty Thor), alors que son dernier chapitre, Avengers Assemble, s'ouvrira dans MARVEL COMICS dès le mois prochain. Ainsi, le sommaire de cet album accueille, en plus de la série Avengers, les cinq premiers numéros d'Avengers Forever, le deuxième titre scénarisé par Aaron. Et pour couronner le tout, l'album contient également des épisodes inédits !