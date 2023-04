Pour une fin de vie humaine. Petit précis de soins palliatifs à domicile

Finir ses jours à domicile est souhaité par chacun de nous, loin de cette réalité qui fait que nous mourrons souvent à l'hôpital, souvent la nuit et seuls. Existe-t-il une bonne manière d'accompagner à son domicile quelqu'un vers la mort ? Les médecins et les soignants sont-ils formés pour un tel accompagnement ? Par le récit de l'accompagnement de quelques fins de vie, ce livre montre un horizon possible, avec comme premier impératif l'attention aux attentes et aux volontés des personnes malades. Ce précis de soins palliatifs à domicile propose de manière simple des éclaircissements et un soutien à l'entourage, en particulier aux aidants naturels. Ce livre s'adresse aux malades que nous sommes ou serons, aux soignants et à toute personne qui s'interroge sur un " mieux mourir " . La réflexion conduit au questionnement éthique de la pratique médicale engagée dans l'accompagnement de la fin de vie. Légiférer, est-ce toujours la bonne réponse aux questions qui se posent ?