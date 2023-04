Le combat des mages

Aujourd'hui, c'est le jour-J ! Margot et Vincent passent l'examen d'entrée pour devenir mages à l'Académie de Tar'ch, une occasion qui ne se présente qu'une fois dans une vie ! Mais de drôles de rumeurs courent sur Dementer, l'archimage et seigneur de l'Académie, qui se serait débarrassé de son prédécesseur, Urthannis... Quand les deux jeunes amis tout juste promus refusent de mettre leurs talents au service de la guerre et de la destruction, l'archimage promet leur ruine ! Au tour de Margot et de Vincent de lutter contre la magie noire de Dementor ! Alors que tout semble perdu, Vincent se métamorphose : il s'agit en réalité d'Urthannis ! Avec son aide, Margot parvient à terrasser Dementor.