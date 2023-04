Le XXe siècle en manga Tome 3 : De la fin de la Seconde Guerre mondiale aux attentats du 11 septembre

Le XXe siècle en manga raconte les bouleversements dans le monde de 1947 à nos jours. Une histoire indispensable, documentée et facile d'accès, pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Cinq chapitres pour voyager à travers le monde et l'histoire : 1 Gandhi et l'indépendance de l'Inde 2 La guerre froide d'est en ouest 3 La course à l'espace et la lutte contre la ségrégation 4 Gorbatchev et la fin de la guerre froide 5 Des attentats de 2001 au monde d'aujourd'hui