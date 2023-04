Guide pratique de la vie des sols

Les pratiques de culture changent en fonction des questions que se posent les agriculteurs sur la qualité de leur production et la protection de leur sol et de l'environnement. Respecter le sol et donc les êtres vivants qui le composent devient un enjeu majeur pour les agriculteurs. Ils participent ainsi à l'essor de l'agroécologie. L'agroécosystème qu'ils génèrent de cette façon peut, s'il est bien pensé, remplacer en partie les outils mécaniques et technologiques. Pour l'heure, leurs actions sur le terrain sont limitées aux connaissances actuelles. Les progrès à venir devraient ouvrir de nouvelles perspectives agronomiques pour les productions végétales. Ce livre offre une description de l'ensemble des espèces du sol communément rencontrées dans les espaces cultivés et leurs abords. Pour chaque espèce, les intérêts agronomiques sont expliqués. De plus, ce livre présente un récapitulatif des techniques culturales permettant l'amélioration des conditions de vie des espèces vivant dans les sols. Il indique également les techniques susceptibles de les endommager et d'altérer ainsi la qualité du sol. Enfin il propose une approche technique originale d'initiation à l'observation du sol et à l'évaluation de sa qualité.