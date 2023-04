En balade. Les oiseaux de nos jardins

Apprendre et découvrir avec ce guide à emporter partout en balade ! Facile : Retrouver l'oiseau en trois étapes Simple : Aller au plus vite grâce au code couleur Clair : De nombreuses caractéristiques explicitées Vous apercevez un oiseau et vous aimeriez apprendre son nom. Consultez d'abord le code couleur pour savoir à quel groupe il appartient. Il ne reste plus que quelques espèces. Comparez votre oiseau avec les photos sélectionnées dans ce livre et retrouvez très vite la bonne espèce.