La route des Grandes Alpes. Du Léman à la Méditerranée par les grands cols

Le monument de l'itinérance cyclotouristique accessible à tous grâce au vélo à assistance électrique. La Route des Grandes Alpes est la plus belle des itinérances routières montagnardes offertes aux cyclistes. De Thonon-les-Bains à Nice, 720 kilomètres de routes de montagne, ponctués par 17 cols parmi les plus hauts des Alpes françaises, vous invitent au voyage dans des paysages à couper le souffle à travers des territoires au patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Dix-sept cols et non des moindres vous attendent tout au long de ce véritable monument de l'itinérance cyclotouristique. Galibier, Iseran, Turini, Izoard, Colombière... qui doivent leur renommée aux exploits des coureurs du Tour de France ! Vous aussi, vivez cette aventure incroyable à la conquête de ces géants des Alpes ! Sans doute l'un des plus beaux challenges cyclistes à relever pour le cyclosportif, la Route des Grandes Alpes s'offre aujourd'hui également aux moins sportifs qui, grâce au vélo à assistance électrique (VAE), pourront gravir ces cols à moindre effort. Cette grande traversée " branchée ", grâce à plus de 100 sites de recharge VAE, répartis tous les 30 à 40 kilomètres, est idéale pour le vélo à assistance électrique. Road-books détaillés, cartes, profils d'itinéraires, Ce guide pratique de terrain est le complément indispensable du site www. routedesgrandesalpes. com où les voyageurs trouveront toutes les bonnes infos pratiques pour organiser leur voyage, notamment les hébergements mis à jour chaque saison.