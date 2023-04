Les Dominos de la vie

Amélie, architecte d'intérieur mariée à son amour de lycée et maman d'un petit garçon, vient de remporter une épreuve médicale. Elle est guérie. Passé le soulagement et la joie, vient le temps des questionnements. Animée par un extraordinaire appétit de vivre, Amélie trouve soudain son existence fade. Pourquoi se sent-elle si mal alors que tout devrait aller pour le mieux ? Décidée à embrasser pleinement cette deuxième vie et à ne plus laisser la peur ou les doutes la gouverner, la jeune femme part en quête d'elle-même. De petits en grands changements, accédera-t-elle au bonheur auquel elle aspire ? Après ses nombreux succès (La Délicatesse du homard, L'Ivresse des libellules, Le Craquant de la nougatine...), Laure Manel nous offre un livre plus personnel autour de thèmes sensibles, qui dénonce et qui interpelle. Des personnages attachants, un roman lumineux, puissant, intense et intime. Anais. au. pays. des. livres. Une plume qui vous enveloppe. Lechappeelivresque.