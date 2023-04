Une anthropologue en Papouasie. Chroniques d'une désillusion

Anne-Sylvie Malbrancke a séjourné chez les Baruya, une tribu isolée de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle n'a pas d'expérience, ils n'ont pas d'électricité. Elle rêve de rituels et de sorcellerie, leur préoccupation est de ramasser des patates douces... Ce récit de voyage atypique, où la réflexion s'allie à l'humour, raconte la rencontre entre les fantasmes d'une Occidentale et la réalité du quotidien en Papouasie-Nouvelle-Guinée, chez ces anciens cannibales et sorciers christianisés. C'est la rencontre vraie, émotionnelle, physique, anthropologique, avec l'ailleurs. L'auteur, en anthropologie, élève de Godelier et dans la lignée de Descola, insiste sur la nécessité de se décentrer pour accueillir l'autre – ce qui peut être douloureux et périlleux.