Relations internationales N° 193, 2023 : Politique extérieure et répartition des pouvoirs intérieurs (II)

Cette livraison de la revue Relations internationales, de même que la précédente, elle aussi consacrée au thème " Politique extérieure et répartition des pouvoirs intérieurs ", ne revient pas sur ces éléments intérieurs qui contraignent la politique extérieure des gouvernements qui ont déjà été très étudiés, comme la conjoncture politique (fluctuations des coalitions parlementaires, action des groupes de pression), ou les visions du monde propres aux dirigeants (idéologies politiques, sentiments diffus de déclin ou de puissance nationale). Il s'agit de considérer cette fois les facteurs institutionnels (constitution, règlement des assemblées...), l'action parlementaire notamment, qui, depuis le début du XXIe siècle, a tendance à multiplier les entraves institutionnelles à la toute-puissance de l'exécutif en matière de politique étrangère et à orienter son action, autrement dit, d'interroger la compatibilité de la politique étrangère avec la démocratie. Pour ce faire, ont été sollicités des historiens internationalistes, des civilisationnistes, des juristes et des politologues, pour lesquels les rapports entre les diverses branches du gouvernement sont un objet familier. Si le n° 192 traite des régimes parlementaires, le n° 193 se penche sur les régimes (plus ou moins) fédéralistes (Suisse, Allemagne, Royaume-Uni) et les régimes de parti unique (URSS, Iran).