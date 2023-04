Tu as un talent unique !

- Mes copains ont chacun un talent, et tout le monde les apprécie. Moi, je n'en ai aucun... dit Pompon. - Bien sûr que tu as un talent, le rassure sa grand-mère. C'est juste que tu ne l'as pas encore découvert. Sois confiant, et tu verras que tes amis et toi, vous vous complétez. Et si on découvrait avec bienveillance la diversité et la richesse de chacun ?