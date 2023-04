Le beau jardin de Capucine

Capucine, la gentille sorcière du quartier, adore concocter des potions pour soigner les abeilles et les papillons. Et lorsqu'elle ne travaille pas à ses formules magiques, elle cultive son potager, sans sorcellerie. Mais ça n'est pas de l'avis de ses voisins qui, jaloux de son beau jardin, la suspectent d'user en secret de sa magie. Capucine est bien décidée à leur prouver le contraire... Une histoire savoureuse sur la tolérance qui met en avant les bienfaits de l'écologie et du respect de la nature.