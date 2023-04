La métropole incontestable ? Métropolisation et mobilisation à Bordeaux

A partir de l'analyse de plusieurs mobilisations à Bordeaux, qui témoignent d'une certaine humeur "métrosceptique", cet ouvrage interroge les effets de la croissance métropolitaine, tant au niveau urbain que socio-économique, et l'opposition qu'ils peuvent susciter. Il nous invite à réfléchir aux mouvements sociaux urbains, aux difficultés qu'ils rencontrent et à leur (in)capacité à dépasser la critique d'un projet spécifique et localisé pour contester la métropole en elle-même, et avoir une réelle portée politique. Les cahiers POPSU rassemblent les connaissances produites au fil des travaux de recherche-action menés par la Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) dans le cadre du programme "Métropoles".