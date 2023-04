Siffle la nuit

Skelthsea. Une île battue par les vents, au large des côtes écossaises. Lorsque Elspeth y débarque, à l'automne 1860, pour travailler comme gouvernante au manoir d'Iskar, elle est saisie par cette vieille bâtisse solitaire qui domine tout. Comme si la demeure portait le deuil du jumeau de Mary, la pupille d'Elspeth, tombé d'une falaise quelques mois plus tôt. Pourtant, au manoir, personne ne parle de lui : ni la tante de Mary, ni les domestiques, et encore moins l'enfant elle-même, qui n'a pas dit un mot depuis l'accident. Au village en revanche, il se murmure que la chute de William n'avait d'accident que le nom. Des rumeurs dont Elspeth aurait aisément pu faire fi, si elle n'était pas témoin d'une série d'étranges phénomènes : des bruits de pas dans le grenier, une mystérieuse berceuse qui résonne chaque soir dans le couloir désert... Et le plus glaçant de tous : un sifflement funeste qu'on dirait presque irréel... Avec ce premier roman sur fond de secrets et de superstitions, Rebecca Netley nous offffre un trépidant huis clos, de ceux qui se lisent en une nuit, à la lueur tremblotante d'une bougie. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Marie Chivot-Buhler