Le grand livre de l'énergie vitale

Invisible mais indispensable, l'énergie vitale influe sur notre santé mentale, régule notre métabolisme et préserve l'équilibre de notre organisme. Cet ouvrage de référence réunit les principales approches de la médecine énergétique : médecine traditionnelle chinoise, médecine ayurvédique, thérapies des chakras et de l'aura. Vous y apprendrez comment agir efficacement contre vos maux et préserver votre vitalité en appliquant ces méthodes holistiques. - Décelez vos blocages énergétiques et apprenez à vous en libérer. - Retrouvez des fiches pratiques sur les méthodes pour traiter vos troubles : virus saisonnier, douleur chronique, problème de peau, affaiblissement du système nerveux... Et plus de 78 soucis de santé. - Développez vos capacités d'auto-guérison à l'aide de plantes, tisanes, acupression, exercices de yoga, de tai-chi-chuan ou de qi gong...