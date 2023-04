L'art de l'alchimie

L'alchimie, pratique magique mystérieuse et art des transmutations, est aussi la science des métamorphoses de l'âme humaine, dont l'oeuvre ultime n'est autre que la recherche de la "médecine universelle" . A travers un voyage dans l'histoire et les principes fondamentaux alchimiques anciens, l'auteur vous propose ici des exercices, rituels, méditations et pistes de réflexion pour parvenir à un nouvel épanouissement personnel, vous libérer des forces qui vous entravent et instiller de la magie dans votre quotidien.