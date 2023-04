Awakening. L'éveil de la nature et du corps

AWAKENING se consacre à la Nature et au Corps, comme une façon de célébrer le printemps en s'interrogeant sur ce que signifient à la fois la notion d' "éveil" et le concept de nature à l'heure de l'urgence climatique, de la pandémie-et désormais de la guerre. Contradictoires, puissants, ces enjeux se sont imposés très vite dans la société et la politique, à la fois anxiogènes et fédérateurs... mais qu'en est-il des artistes ? De Rousseau à Caspar David Friedrich ou Henry David Thoreau, artistes, philosophes et écrivains n'ont pas seulement reflété les préoccupations ou la sensibilité de leur temps, ils ont mis en forme, en mots ou en images, un rapport à la nature dont nous avons besoin pour nous définir et nous orienter. Entre le désir de fuir les villes, de renouer un lien plus authentique et respectueux avec la nature, le sentiment de culpabilité, la peur, le traumatisme des "lock down" , cette idée d'éveil, d' "Awakening" est une piste intéressante pour penser notre présent, la possibilité d'une renaissance à travers la création. AWAKENING est composé principalement de nouvelles créations artistiques qui reflètent quatre sections dédiées à la "Renaissance de la Nature" , aux "Néologismes de la Nature" , à la "Nature menacée" et à l' "Eveil du Corps" ...