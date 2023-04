Lancelot Tome 1 : Le Chevalier de la charrette

" Que vaut mon honneur quand la reine est en danger ! " Pour libérer des innocents, le Roi Arthur n'a d'autre choix que de confier la reine Guenièvre à son champion pour affronter le fourbe Méléagant, le ravisseur. Hélas, à l'orée de la forêt, le champion est défait et la reine est capturée. C'est alors qu'apparait le chevalier Lancelot, prêt à tous les sacrifices pour sauver la souveraine, y compris celui de renoncer à son propre amour-propre. Lancelot accepte ainsi de voyager dans la charrette du déshonneur, moqué et sali par tous, afin d'obtenir les informations qui lui permettront de retrouver la reine Guenièvre. Et ce n'est là que le début de son parcours initiatique, dont les épreuves vont se succéder pour tester sa droiture et son engagement... La Sagesse des mythes, consacrée à la mythologie grecque, devient La Sagesse des mythes, contes et légendes pour s'étendre à tout un ensemble d'autres récits universels ayant traversé les siècles, de leurs origines issues de la tradition orale à leur mise par écrit ultérieure. Le propos de la collection reste identique : revenir aux sources des textes fondateurs, les adapter en bande dessinée et en révéler le message philosophique et l'héritage culturel. C'est une grande saga médiévale qui entame cette nouvelle phase de la collection, consacrée au chevalier le plus célèbre de la Table Ronde, héros de la Quête du Graal, emblématique du roman d'amour courtois.