Aléa Drumman. Tome 1, L'héritage de Barbe Noire (1re partie)

Fille d'une légende. Héritière d'une malédiction. Se pourrait-il que Barbe Noire, le plus redouté des pirates, ait perdu la tête, décapité en livrant bataille à la Royal Navy ? Hantée par cette vision de cauchemar, Aléa Drumman, la propre fille du forban, décide d'embarquer pour les Bahamas en compagnie de Maynard, un officier anglais qui aurait été témoin des dernières heures du pirate légendaire. D'après lui, un dénommé Rackham garderait secrètement la tête du défunt dans un coffre, et Aléa compte bien se faire engager comme membre de son équipage pour découvrir coûte que coûte ce qui s'est passé ! Déguisée en jeune mousse, la voilà à bord d'un navire pirate, entourée par une horde de truands au service d'un usurpateur qui se joue du destin. Car cette relique funeste possède un grand pouvoir. Toujours hantée par le fantôme de son père, Aléa n'est qu'au début de son périlleux voyage... Premier tome d'un diptyque chargé d'embruns et de mystères, Aléa Drumman nous invite à vivre un récit de piraterie teinté de fantastique noir, porté par une héroïne courageuse. Bravant les flots, Siamh et Dobbs forment un duo aguerri pour croquer cet univers exaltant et nous ouvrent les portes d'une aventure qui revisite le mythe du plus grand pirate de tous les temps !