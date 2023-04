Visages - Ceux que nous sommes. Tome 2, La pratique Andromaque

Qu'est-ce qui constitue "ceux que nous sommes" ? Georg, "l'enfant de la honte" né d'un amour passionné entre Louis Kerbraz, soldat breton et Lieselotte Ruf, jeune photographe allemande, a grandi dans un orphelinat après le conflit sanglant de 14-18. Le seul lien qui lui reste avec ses géniteurs est un médaillon... et un extrême ressentiment envers ceux qui l'ont abandonné. Après la guerre, Louis monte à Paris. Peintre affirmé, il se fera rapidement repérer dans les milieux artistiques en vogue. Au même moment, Lieselotte, fidèle à son appareil photo, s'imposera comme une des premières femmes reporter au sein d'une prestigieuse rédaction berlinoise. De grands bouleversements sociétaux s'amorcent. Bientôt, la montée du nazisme va étendre son ombre sur l'Europe et menacer le quotidien des deux protagonistes qui, bien que séparés par une frontière, s'y opposent, chacun à sa manière. Persuadé qu'elle l'a trompé, Louis, voit pourtant Lieselotte dans chaque femme qu'il rencontre. Lieselotte, elle le croit mort, mais n'arrive pas à l'oublier non plus. Pendant ce temps, leur fils, animé par une haine destructrice, s'apprête à suivre un tout autre chemin : il sera sniper ! Pour lui aussi, une rencontre inattendue va personnaliser cette vocation... . On retrouve dans ce deuxième volume toutes les personnalités complexes qui font de cette fresque une grande saga d'aventures romanesques sur un fond historique authentique. Une aventure humaine bouleversante sur trois générations qui soulève des problématiques liées à l'appartenance et à l'identité.