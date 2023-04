Et la vie reprit à petites foulées

Dire que tout oppose Pauline, femme mûre un peu trop parfaite, Pascale, mère au foyer mal dans sa peau, et Laura, jeune trentenaire au redoutable franc-parler, relève de l'euphémisme. Leurs chemins de vie, leur rapport au monde, leurs objectifs, absolument tout les sépare. Hormis un détail : elles s'inscrivent à un club de course à pied et n'auront d'autre choix que de faire équipe ! Les voilà donc à petites foulées autour du lac d'Annecy pour tenter de s'apprivoiser. Quel secret Pauline cache-t-elle ? Pourquoi Pascale se sent-elle si inadaptée ? L'épreuve à venir la conduira-t-elle à se dépasser ? Quant à Laura, ira-t-elle au-delà de sa peur viscérale de l'engagement ? Ensemble, franchiront-elles la ligne d'arrivée ? Un roman profondément émouvant, d'une belle douceur, qui met en lumière, aussi poétiquement que le printemps, la renaissance et la résilience. FranceNetInfos.