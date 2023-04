"Elle se figura un paradis rempli de rires, de réglisses fondantes et de pommes d'amour, jusqu'à ce que l'haleine démoniaque du Val Sinestra effleurât sa nuque délicate tel un tisonnier labourant les cendres de l'innocence perdue". Suisse, 1942. Le Val Sinestra, refuge isolé au coeur de la vallée des Grisons et entouré de montagnes monumentales, accueille un convoi de réfugiés fuyant les atrocités de la guerre. Des mères brisées au bras de leur progéniture, des orphelins meurtris et atteints de désordres psychiques. Mais, là où ils croyaient avoir trouvé la paix, les résidents comprennent que le Mal a franchi la frontière avec eux. La révélation française qui met les Américains K-O debout ! Gérard Collard