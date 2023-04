"J'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que parfois, c'est comme ça que je me sens, comme une supernova sur le point de se transformer en trou noir". Depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne jamais pouvoir remonter la pente. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier entre les bras des filles. Mais la vie prend parfois des tournants inattendus... Certaines rencontres éclairent sa route, comme des lumières dans la nuit. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. A partir de 16 ans "Beau coup de coeur pour ce livre qui va me marquer longtemps. Je suis tombée amoureuse des personnages, de leur histoire et de l'écriture. Une pépite ! " @madamepointvirgule "Ce roman lie l'amour et l'amitié. Il parle de doutes certes, mais aussi d'acceptation. Ce livre est une sorte de quête de soi et ça m'a beaucoup touchée". @lesmotsprennentvie "Ce roman est une ode à la vie, à l'amitié, à l'amour et à la reconstruction de soi". @amandineisreading "La nuit où les étoiles se sont éteintes est une pépite comme on en croise rarement. Prenant, bouleversant, renversant, tellement bien écrit, tellement parfait ! " @lupiotte