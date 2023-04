Les reines sombres. La sanglante rivalité qui façonna le monde médiéval

Au Moyen Age, deux femmes parmi les plus féroces et les plus influentes ont marqué leur temps : Brunehaut et Frédégonde. L'une était reine d'Austrasie (actuelle Belgique, nord-est de la France et une partie de l'Allemagne), l'autre reine de Neustrie (nord-ouest de la France actuelle). A une époque où il était interdit aux femmes de posséder des biens ou d'hériter du trône, elles commandaient des grandes armées, négociaient avec les empereurs et les papes, développaient des politiques fiscales et construisaient des infrastructures. A leur mort, leur héritage a été délibérément oublié, déformé, voire ignoré. Pourquoi ? A travers un récit épique, où la qualité d'écriture porte avec majesté un travail historique, Shelley Puhak répond à cette question et revient sur le parcours de deux femmes puissantes et... ennemies. Car pendant plus de quarante ans, Brunehaut et Frédégonde se sont affrontées dans des guerres civiles sans pitié. Aujourd'hui, faire la lumière sur ces reines de l'âge des ténèbres invite à réfléchir au statut des femmes de pouvoir, au fil d'un récit palpitant.