Le tour de France de la collaboration

A partir du recensement de plus de 4 000 lieux de France souvent familiers, département par département, ville par ville, l'ouvrage Voyage à travers la France occupée s'attache à redécouvrir ce qu'il s'y est passé pendant l'Occupation (1940-1945), quels hommes et femmes, français et allemands, ont occupé ces lieux, et ce que ces lieux sont devenus. Les découvertes sont parfois surprenantes. Près de 95 plans de ville accompagnent ces parcours dans différentes villes de France. Et si la Collaboration était aussi une question de voisinage, de contiguïté ?