C'est décidé, j'arrête de me planter !

C'est décidé, vous êtes prêt à vivre en coloc avec des plantes ? Grâce à ce guide pratique, vous aurez les bons gestes et réflexes pour qu'elles s'épanouissent à vos côtés ! 1. Préparez leur arrivée : apprenez à " parler plante ", identifiez leurs besoins et les vôtres, (re)voyez les bases de la botanique, découvrez les pièges à éviter, puis lancez le speed dating ! 2. Découvrez comment les bichonner au quotidien : les secrets d'un arrosage réussi, la sélection d'un terreau adapté, les vertus du rempotage, les techniques de bouturage... 3. Rencontrez les " rock stars " de nos intérieurs avec 18 fiches plantes détaillées pour connaître leurs besoins et spécificités. 4. Anticipez les problèmes de vos protégées avec la foire aux questions végétales : quels soins prodiguer si leurs feuilles jaunissent ? Comment réagir si elles sont en PLS à votre retour de vacances ? Que faire si des insectes s'incrustent ? Lancez-vous dans l'aventure du jardinage d'intérieur !