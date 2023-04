Mon herbier à colorier

Pour votre plus grand plaisir, les éditions Larousse ont ouvert leurs archives et ont sélectionné près de 40 planches de fleurs sauvages. Feuillages graphiques, fleurs délicates, tiges aériennes, nuances de verts, colorations automnales... A vous désormais de colorier ou peindre ces planches comme vous le souhaitez. Chaque page est prédécoupée pour faciliter la mise en couleurs et, pourquoi pas, encadrer vos oeuvres ! A vos crayons et pinceaux !