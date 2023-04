Aqua Pups. La ville engloutie

La Pat' Patrouille découvre la ville sous-marine de Pat'lantis et fait la rencontre de Coral, une chienne-sirène. Quel merveilleux endroit ! Tous les chiens-sirènes y chantent et y dansent. Tous, sauf un : Moby. Et pour ne plus entendre chanter, il compte s'enfuir avec le château de Pat'lantis. Vite ! Il faut l'en empêcher !