Véritable ode à la douceur de vivre, le Golfe du Morbihan se dessine entre terre et mer, à travers une constellation d'îles et d'îlots. A pied, à vélo, en bateau ou même à cheval, il y a mille façons de découvrir cette terre sauvage et préservée : de l'ambiance médiévale des rues de Vannes aux plages de la presqu'île de Ruys, en passant par les impressionnants mégalithes qui parsèment les Landes de Lanvaux, sans oublier le chapelet d'îles plus belles les unes que les autres... il y en aura pour tous les goûts ! Le Golfe du Morbihan, c'est aussi un territoire de jeux qui ne demande qu'à être exploré. C'est pourquoi les auteurs du Routard vous proposent des dizaines de " micro-aventures " , des expériences originales pour donner une autre saveur à vos vacances : ramasser et cuisiner des algues comme un chef, faire la tournée des cidreries, devenir matelot d'un jour à bord d'un voilier, admirer un coucher de soleil en faisant du paddle, naviguer dans les douves d'un château médiéval...