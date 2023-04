Les impressionnistes et la peinture ancienne. Itinéraires d’une avant-garde face à la tradition

Cet ouvrage, qui s'appuie sur un vaste corpus critique et iconographique (202 illustrations), propose une nouvelle approche de l'impressionnisme par le biais des rapports que les membres de ce mouvement entretiennent avec une tradition picturale anti-académique. Souvent perçu comme une révolution esthétique, l'impressionnisme fait depuis quelques années l'objet d'une recontextualisation qui remet cette vision en question. Sans dénier au mouvement ses innovations, l'auteur de cet ouvrage étudie la relation de ses membres avec la tradition picturale. S'appuyant sur un corpus francophone et anglo-saxon de textes critiques, de revues et de catalogues de l'époque, ainsi que sur de nombreuses comparaisons iconographiques (202 illustrations), il dégage les grandes sources d'inspiration de l'impressionnisme, du XVIe siècle vénitien au XVIIIe siècle français, en passant par le Siècle d'or espagnol et néerlandais. A l'aune de ce rapport à la peinture ancienne et grâce à une typologie des différents positionnements à son égard, la " crise " traversée par les impressionnistes au début des années 1880 est réexaminée par Brice Ameille, qui propose une nouvelle approche du mouvement en s'inspirant de la théorie de l'intertextualité pour l'appliquer au champ de la peinture. C'est ce travail novateur qui lui permet d'étudier l'invention, par les impressionnistes, d'une tradition anti-académique.