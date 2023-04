Atelier d’écriture. Mélange et rédige

Un livre méli-mélo pour améliorer ses compétences rédactionnelles et développer sa créativité à partir d'images d'ambiance à côté desquelles de multiples exercices de rédaction sont proposés. Un ouvrage pour aider les élèves du collège à améliorer leurs compétences rédactionnelles tout en développant leur créativité. De multiples combinaisons possibles pour trouver l'inspiration en associant librement des consignes d'écriture variées (temps verbaux, types de récit, genres littéraires, registres, etc.) et des images qui enclenchent l'imagination.