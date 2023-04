Un jour, nos voix se tairont

Né en 1922, issu d'une famille modeste, tourneur sur métaux à l'usine Bimétal à Alfortville, Jean Villeret est réfractaire à la Relève et au Service du travail obligatoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Résistant Franc-tireur et partisan, il est incarcéré à Fresnes en même temps que le groupe Manouchian. A 21 ans, en 1943, il sera déporté à Natzweiler-Struthof puis à Dachau. Le journaliste Julien Legros interroge avec Jean Villeret les notions de " devoir de mémoire ", de " plus jamais ça ", d'antifascisme et nous plonge dans un passionnant dialogue intergénérationnel.