Elizabeth II, la reine d'un siècle. Tome 2, 1992-2022

L'étude la plus complète sur le règne d'Elizabeth II, la survie et le renouveau dynastiques, qui couvre l'abdication, la guerre, la romance, le danger et la tragédie. Les 30 dernières années du règne exceptionnel d'Elizabeth II du tournant des années 90, dites "les années noires" marquées par les scandales familiaux (divorces de ses enfants, mort de Diana...) jusqu'en 2022, l'année du Jubilé de Platine et de sa disparition. Une biographie au plus près de l'actualité de la monarchie et du Royaume-Uni : le Brexit et son impact, la rupture avec Meghan et Harry, la monarchie et le pays pendant la pandémie du Covid, l'analyse du premier discours de Charles III après le décès de la reine, l'avenir de la monarchie...