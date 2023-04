Leadership, agilité, bonheur au travail...bullshit ! En finir avec les idées à la mode et revaloriser (enfin) l'art du management

Le Bullshit managérial est partout autour de nous : présentations Powerpoint, chartes d'entreprise ou des valeurs, séminaires de team building, ateliers de co-création, agilité... Qui n'a pas ressenti un malaise lorsque, au cours d'un séminaire ou d'un atelier, l'animateur ou le coach présente un concept creux mais ronflant ? Ou lorsque notre supérieur hiérarchique nous annonce son intention de se lancer dans une démarche " d'agilience " ? L'atmosphère se fige, personne ne se regarde, de peur de déclencher l'hilarité ou la consternation collective. Malgré les appels insistants à la spontanéité et à l'authenticité, nous éprouvons des difficultés à faire part de notre opinion, à questionner, à discuter, à réfuter. C'est ainsi que le bullshit managérial se diffuse dans les organisations. Ce livre dénonce avec un humour mordant ce bullshit managérial, mais il apporte aussi aux managers des solutions concrètes pour lui substituer des approches plus solidement établies, grâce à des sources solides et documentées. Leadership, entreprise libérée, agilité, bienveillance : envoyez joyeusement valser ces concepts et revalorisez enfin l'art du management !