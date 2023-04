Droit constitutionnel britannique. 3e édition

Après la mise en oeuvre du Brexit et le décès de la reine Elisabeth II, une nouvelle édition de cet ouvrage consacré au droit constitutionnel britannique s'impose : - règles qui régissent les relations entre les pouvoirs au Royaume-Uni. - organisation constitutionnelle du Royaume-Uni et ses importants changements récents : le Brexit a été un véritable séisme politique et juridique qui a renforcé les velléités indépendantistes écossaises, les tensions en Irlande du Nord et les fractures sociétales. Cet ouvrage est destiné principalement aux étudiants des facultés de droit et des instituts d'études politiques. Points forts - une double actualité majeure à l'heure du Brexit et des négociations qui en découlent et de l'avènement d'un nouveau roi - un auteur spécialiste du droit constitutionnel britannique, fondateur de l'observatoire du Brexit