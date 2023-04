Drôle d’histoire ces métiers. Plus de 100 professions insolites ou disparues

Les gladiateurs se battaient pour la gloire. Les coupeurs de glace découpaient des blocs de lacs gelés. Aux Etats-Unis, des calculatrices humaines calculaient à la main les trajectoires des navettes spatiales. Si tous ces métiers ont réellement existé, aujourd'hui, ils ont en grande majorité été oubliés. A quoi servaient-ils ? Que nous racontent-ils de la vie des hommes et des femmes de leur époque ? Pourquoi ont-ils disparus ? Ce documentaire insolite embarque ses lecteurs et lectrices pour un voyage étonnant sur six continents, de l'Antiquité à l'ère moderne. Vous y rencontrerez entre autres quelques porteurs de toilettes ambulantes, de valeureux cavaliers postaux du Pony Express et des renifleurs de café. Des illustrations en grand format viennent enrichir le texte pour le plaisir des petits et grands.