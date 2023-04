Mes créations au crochet. 25 projets pour bien débuter

Un livre de 25 projets illustrés pas à pas pour s'initier ou se perfectionner au crochet en réalisant des créations variées (Amigurumis, décoration, accessoires, etc.) Un peu de laine ou du coton et un crochet : la base pour crocheter des créations qui ont du volume ! Amigurumis, décoration, ou accessoires, découvrez 25 projets à faire au crochet, grâce à des étapes illustrées et détaillées.