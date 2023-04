Vies de médiums

Découvrez des histoires authentiques et expériences vécues sur le voyage astral, les vies antérieures, les âmes errantes mais également le lien entre développement personnel et spirituel avec des incursions en numérologie, psychogénéalogie, la loi d'abondance. Nous retrouvons dans ces nouvelles expériences extraordinaires, Claire et Chiara, nos deux thérapeutes confirmées qui abordent toujours avec joie et bienveillance des récits et témoignages authentiques. Aujourd'hui, il est question d'expériences extraordinaires de la vie. L'auteur navigue cette fois dans la spiritualité du quotidien en posant un autre regard sur notre vie, à nous ouvrir à une autre conscience sur les choses ou simplement à explorer d'autres plans vibratoires et ainsi comprendre le lien entre le développement personnel et spirituel.