What is 2 : Qu'est-ce que la grossesse ? Un guide pour les personnes avec autisme, besoins éducatifs particuliers et en situation de handicap

De nombreuses personnes autistes, de personnes ayant des besoins éducatifs particuliers et en situation de handicap (SEND) souhaitent des enfants ou envisagent d'en avoir, mais elles vivent fréquemment de mauvaises expériences en matière de soins prénatals et postnatals et présentent des niveaux élevés de stress, d'anxiété et de dépression, ou ne divulguent leur grossesse que tardivement par crainte d'une interruption de grossesse forcée. Ce livre explique franchement la grossesse afin que le lecteur ait une compréhension claire de ce qui constitue la grossesse et de ce qui se passe pendant l'accouchement et soit conscient de son droit légal de fonder une famille. Il aide les lecteurs à comprendre les processus physiques de la grossesse, et fournit des informations pratiques importantes, telles que comment rester en bonne santé pendant la grossesse, les soins prénatals, le rôle de la sage-femme et l'implication des partenaires.