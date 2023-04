Les animaux de la campagne. Méli-mélo à colorier

Un méli-mélo à colorier pour s'amuser avec humour à créer des animaux ! Méli-mélo est un cahier d'activités plein de surprises et d'humour car il cumule : les surprises du méli-mélo où l'on compose des animaux à son gré et la créativité d'un livre d'activités (dessin, coloriage). Coloriez le panard ou la vanouille... et essayez toutes les transformations !