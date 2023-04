Je dope mon narcissisme

Retrouver estime et confiance en soi en dopant son narcissisme Le narcissisme, c'est l'amour de soi. Souvent en excès ou en défaillance, ce sentiment est le fondement de la confiance et de l'estime de soi. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le narcissisme n'est rien de négatif, si on parvient à l'apprivoiser. Le but ? Un narcissisme solide, adéquat et mesuré. Mais pour cela, apprendre à se connaître et faire preuve de bienveillance envers soi sont des étapes fondatrices. Dans ce livre : D'où viennent nos failles narcissiques ? La fragilité identitaire trouve son origine dans nos expériences, mais il est possible de réparer un narcissisme fragile en multipliant de nouvelles expériences positives. Faire de son corps un allié : des expériences physiques positives pour une bonne estime de soi. Accueillir ses émotions et penser avec recul et justesse : Il n'est pas pire sabotage que celui qui vient de notre petite voix intérieure. Apprendre de ses échecs : prévenir les expériences douloureuses.